Am Sonntag wählen die Linzerinnen und Linzer einen neuen Bürgermeister. Den ersten Wahlgang am 12. Jänner hat SP-Kandidat Vizebürgermeister Dietmar Prammer mit 40,2 Prozent klar gewonnen. Sein Herausforderer in der Stichwahl ist FP-Stadtrat Michael Raml, der auf 20,2 Prozent kam. Die OÖN haben beide Kandidaten zur Diskussion in die Promenaden Galerien geladen.