Linzer Brauerei spricht Singles an

Hochzeiten gab es schon in der seit einem Jahr bestehenden Linzer Brauerei auf dem Gelände der Tabakfabrik. Dass jetzt die Bierbrauer sogar schauen, dass es dafür Nachschub gibt, ist zumindest nicht alltäglich.

Am 22. Juni und am 20. Juli bietet das Team um Braumeister Martin Simion Singles-Führungen an. Titel: "Turtel & Täubchen". Da könnten "lebenslustige, bierbegeisterte Singles" nicht nur viel übers Bierbrauen erfahren, sondern auch nette Singles kennenlernen und vielleicht sogar die große Liebe finden. Die Teilnahmeplätze sind begrenzt, die Führung kostet 14,90 Euro, drei (kleine) Kostproben sind darin inkludiert.

"Es soll für alle eine lustige Zeit werden", sagt Simion. Um das zu ermöglichen, begleitet sogar ein zweiter Guide die Führungen, der für die gute Stimmung verantwortlich ist, wie es seitens der Linzer Brauerei heißt. Das Bierwissen soll dennoch im Vordergrund stehen.

Nach der gemeinsamen Führung ist für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer der beiden Singles-Führungen ein Tisch im Braulokal "Zur Liesl" reserviert. Dort sollen die Singles dann den Abend ausklingen lassen können und sich besser kennenlernen.

Wenn es zwischen zwei Teilnehmern "funkt", dann soll es so sein. Eine Garantie dafür geben die Bierbrauer aber nicht.

