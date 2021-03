Linzer Bloggerin startet Oster-Aktion für Frauenhaus

An Erfahrung bei der Organisation einer solchen Spendenaktion mangelt es Katrin Eckerstorfer, die den Blog „Go with the Flo“ betreibt, nicht: Es ist das fünfte Mal, dass sie zu Ostern und Weihnachten eine solche veranstaltet. Coronabedingt hat sich zwar der Ablauf verändert, der Motivation tut das aber keinen Abbruch.

Wer helfen will, muss schnell sein: Ab morgen, Mittwoch, gehen jeweils zwei Osternester (im Wert von 30 Euro) auf der Facebookseite des Blogs online. Wer eines davon spenden will, kann das direkt auf der Seite posten. Die Bereitschaft zu helfen ist groß, wie Eckerstorfer weiß. „Ich höre oft, dass die Leute traurig sind, weil sie keines erwischt haben. Sobald ein Osternest online geht, ist es auch schon wieder weg.“

"Leute setzten sich länger damit auseinander"

Deshalb hat sich die Linzerin dieses Mal etwas Neues einfallen lassen: Wer will kann sich jeweils drei Minuten bevor ein Spendenwunsch online geht, eine Erinnerung per Mail schicken lassen. Dass es für eine solche Spende etwas Zeit und Energie zu investieren gilt, ist für Eckerstorfer kein Nachteil: „Die Leute setzen sich dadurch, auch mit der dahinter liegenden Thematik, länger auseinander.“

Der Lehrerin ist es ein großes Anliege mit der Aktion das Linzer Frauenhaus zu unterstützen und Aufmerksamkeit auf deren Arbeit zu lenken: „Es ist eine wichtige Institution und Anlaufstelle für Frauen und Kinder.“

Dass sie den dort Untergebrachten mit den Spenden eine Freude bereiten kann, spornt sie an, wie sie sagt: „Das ist immer wieder eine Überraschung für die Kinder, die rechnen ja nicht damit, dass sie etwas bekommen.“ Eckerstorfer hofft mit den Spenden, zumindest für kurze Zeit, die Sorgen vergessen zu machen und ein Lachen schenken zu können.

Unterstützung bekommt sie dabei von ihren Partnern: Auch dieses Mal sind die Buchhandlung Alex, der Mamiladen und Kinderkram bei der Aktion mitdabei.

Mehr Infos zu der Aktion gibt es online unter www.facebook.com/gowiththefloblog