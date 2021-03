Linzer Berufsfeuerwehr rückte 2020 zu 3463 Einsätzen aus

Durchschnittlich zehn Mal pro Tag rückten die Feuerwehrmänner der Linzer Berufsfeuerwehr 2020 aus, in der Bilanz schlägt sich das mit 3463 Einsätzen nieder. Das Jahr war trotz eines Einsatzrückganges zu 2019 (mit 4275 Einsätzen) ein forderndes. Der Grund: die immer noch andauernde Corona-Pandemie. Neben der Umsetzung der Corona-Maßnahmen innerhalb der Feuerwehr und bei den Einsätzen, war auch die Arbeit im städtischen Krisenstab ein Kraftakt - und ist es immer noch, wie es heißt.

2174 technische Einsätze und 1289 Brandeinsätze absolvierte die 186 Mann starke Mannschaft im Vorjahr, 411mal galt es einen Brand zu löschen. Gebrannt hat es mit einem Plus von 20 Prozent im Vergleich zu 2019 demnach im Vorjahr öfter. 115 Gebäude und 24 Fahrzeuge waren betroffen, ebenso wurden 91 Müllbrände verzeichnet. Zudem gingen 803 Alarme über die rund 638 angeschalteten Brandmeldeanlagen ein.

Ein Minus von ebenfalls 20 Prozent gab es hingegen bei den technischen Einsätzen: So retteten die Feuerwehrmänner im Vorjahr 588 Personen, davon 174 Menschen aus defekten Aufzügen und 17 nach Verkehrsunfällen. Wegen Unfallverdacht öffneten die Einsatzkräfte darüber hinaus 350 Wohnungen.

537 Einsätze betrafen Tiere, von Tierrettungen bis hin zu Einsätzen wegen Bienen, Wespen und Hummeln. Zudem scheinen 476 Sicherungsarbeiten und 59 Gefahreneinsätze in der Statistik auf. Das Minus bei den Einsätzen führt der Linzer Branddirektor Christian Puchner allen voran auf den ersten Lockdown und den damit verbundenem Stillstand im öffentlichen Leben zurück, wie er sagt.

Warten auf Corona-Impfungen

Mit der Krise haben die Feuerwehrmänner auch neue Arbeitsmodelle (Stichwort durchgehender 14-Tages-Dienst) ausprobiert, derzeit gebe es trotz steigender Infektionszahlen keinen Anlass, wieder zu diesem Arbeitsrhythmus zurückzukehren, so Puchner, der auch auf die Testungen und andere Sicherheitsmaßnahmen in der Feuerwehr verweist. „Wir haben mit der Krise dazugelernt.“ Ein wichtiger Schritt wären auch die Corona-Schutzimpfungen, hier sei man weiter in Warteposition.

Viel Lob und Dank für die Berufsfeuerwehr, aber auch die freiwilligen Feuerwehren und die Betriebsfeuerwehren in der Stadt, gab es bei der heutigen Bilanz-Pressekonferenz von Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP). Sie waren sich einig darin, dass die Berufsfeuerwehr mit ihrer Arbeit eine wesentliche Stütze in der Krisenbewältigung sei - angefangen bei der Unterstützung bei der Suche nach Notkrankenquartiere bis hin zu den Massentests.

