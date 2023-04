Linzer Bergschlössl erwacht aus dem zweijährigen Dornröschenschlaf

"Wir sind auf einem guten Weg", sagt Martin Siebermair, der neue Herr und Pächter im Linzer Bergschlössl, das nach fast zwei Jahren des Leerstandes nun langsam wieder mit Leben erfüllt wird. Auf gutem Weg heißt, dass die Räumlichkeiten bereits frisch ausgemalt sind, an den Holzböden gerade gearbeitet wird und somit das Haus langsam – auch mit Unterstützung der Stadt Linz als Eigentümerin – so weit in Stand gesetzt ist, dass es wieder offen für Veranstaltungen aller Art ist.