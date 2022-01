Linzer bedrohte seine Ex-Freundin - Polizei fand Waffensammlung

Gegen 23 Uhr rief die Linzerin die Polizei. Den Beamten erklärte sie, dass es immer wieder Streit und unterschwellige Drohungen des Mannes ihr gegenüber gegeben habe. Weil sie wisse, dass er Waffen habe, habe sie Angst, dass er davon Gebrauch machen könnte. Gegen den Mann besteht ein behördliches Waffenverbot, so die Polizei am Sonntag. Der 58-Jährige war ebenfalls in der Wohnung anwesend, als die Polizisten eintrafen. In seinem Schlafzimmer fand die Exekutive schließlich die große Waffensammlung: Zahlreiche Kampfmesser, Fixiermesser, Springmesser, Jagdmesser, einen Dolch, eine Wurfaxt, mehrere Gasdruckrevolver, Luftdruckgewehre, Schreckschusspistolen und Softguns.

Die Waffen habe er zu Sportzwecken und, weil er an Messern eine Freude habe, gesammelt, so der Mann bei seiner Einvernahme. Außerdem sei er davon ausgegangen, dass das gegen ihn bestehende Waffenverbot nicht mehr gelte. Die Beamten stellten die Waffen sicher. Zum Schutz der Frau sprachen die Polizisten gegen den Mann ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus.