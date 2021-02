Linzer bedrohte Ex-Freundin und Polizisten mit dem Umbringen

Am Abend zuvor hat die 29-jährige Frau bei der Polizei gemeldet, dass sie von ihrem Ex bedroht werde. Es wurde ein Annäherungsverbot ausgesprochen, wonach der 37-Jährige seine Drohungen per SMS an sein Opfer richtete. Wieder wandte sich die junge Frau an die Polizei. Nicht nur sie, auch die Beamten wurden von dem aggressiven Mann mit dem Umbringen bedroht.

Am Donnerstagnachmittag klickten schließlich die Handschellen. Der 37-Jährige wurde zur Einvernahme ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Auch dort stellte er seine Aggressivität nicht ab. Als er am Abend in die Justizanstalt Linz gebracht wurde und aus dem Arrestwagen ausstieg, ging er auf zwei Beamte los. Beide haben Verletzungen davongetragen. Letztlich gelang es doch, den Linzer zu überwältigen. Er befindet sich jetzt in Haft.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.