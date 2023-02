Linzer bedrohte Ex-Frau von Drogenhändler

Eine sechsstellige Geldsumme innerhalb von zwei Tagen soll ein 38-jähriger Linzer von der Ex-Frau seines "Geschäftspartners", eines in Haft sitzenden Drogenhändlers, gefordert haben. Begründung: Ihr Ex-Mann habe "die Organisation" geschädigt. Der Linzer soll die Frau massiv über Soziale Medien bedroht haben: Wenn sie die Polizei einschalte, werde das Konsequenzen für ihre Kinder haben, soll er die Frau laut Polizei und Staatsanwaltschaft Linz informiert haben. Die 33-Jährige wandte sich an die Exekutive, die den Absender der Drohungen ausfindig machen konnte. Der 38-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Er ist geständig.

