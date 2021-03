Linzer Bauern spenden für Zirkus

Zuschauer haben die Artisten des Zirkus Louis Knie schon lange keine mehr gesehen - und so schnell wird sich daran auch nichts ändern. Die Corona-Krise hat den Zirkus, der Anfang November in Linz gestrandet ist, weiter fest im Griff. Ohne die vielen Spenden, wäre die Situation gar nicht zu stemmen, sagt Zirkusdirektor Louis Knie junior. „Wir können nur danke sagen, dass es uns noch gibt.“

Seit Beginn der Krise hieß es nur an insgesamt 21 Tagen „Manage frei“ im Zirkuszelt: Das zerrt an den Nerven der 30 Artisten, die mit 40 Tieren (darunter Pferde und Hunde) hinter dem Cineplexx Kino campieren. Dorthin finden auch viele den Weg, die den Zirkus in seiner schweren Lage unterstützen wollen. So auch Linzer Landwirte, die Lebensmittel, Tierfutter und Heu gespendet haben. Den Aufruf zu der Aktion hat Gemeinderätin Michaela Sommer (VP), die selbst Bäuerin ist, gestartet. Neben zehn Landwirten, konnte sie auch die HBLA Elmberg für die Spendensammlung gewinnen