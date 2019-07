Linzer Bäder im Juni gestürmt

Das perfekte Badewetter hat eine „Völkerwanderung“ in die städtischen Bäder ausgelöst. Mit 148.100 Besucher zählte die Linz AG im Juni so viele Badegäste wie noch nie zuvor in einem Monat. Trotz verregnetem Mai gibt es den besten Saisonstart der vergangenen zehn Jahre, sagt Bäderdirektor Thomas Lettner.

Am vergangenen Sonntag die Linzer Freibäder die erste Adresse zum Abkühlen. Es stürmten mehr als 5000 Badegäste die Fitnessoase Parkbad. „Seit 2015 wurden noch nie so viele Besucher an einem Tag im Parkbad verzeichnet“, so Lettner. Großer Andrang herrschte ebenso in der Wellnessoase Hummelhof mit rund 3.500 Badegästen, gefolgt von der Erlebnisoase Schürgenhub mit rund 2.500 Besuchern. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es einen Plus von 29 Prozent.

Auch die kostenlos nutzbaren Kinderfreibäder sowie die drei Linzer Badeseen (Pleschinger See, Pichlinger See, Kleiner Weikerlsee) boten willkommene Abkühlung und Erholung und waren den ganzen Juni über bestens besucht.



Ein besonderes Angebot gibt es für alle, die im Juli arbeiten müssen. An Schönwettertagen hat das Parkbad Freibad von Montag bis Freitag bis 21 Uhr geöffnet (Badeschluss 20.40 Uhr, Kassaschluss 19 Uhr).