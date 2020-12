Linzer Autobahntunnel modernisiert und sicherer

Nach Plan fertiggestellt hat die Asfinag die Erneuerung der Tunnels Bindermichl und Niedernhart. Nach letzten Tests wie etwa der Tunnellüftung sind jetzt sämtliche über die vergangenen Monate modernisierten Anlagen in Betrieb.

Seit Ende April dieses Jahres wurden von der Asfinag rund 15 Millionen Euro in den Tunnelabschnitt der Mühlkreis Autobahn (A7) investiert. Gearbeitet wurde dafür hauptsächlich in den Nachtstunden, um den Verkehrsfluss so wenig wie möglich ins Stocken geraten zu lassen.

Erneuert wurden Fluchtwege, Tunnellüftung, Video-, Notruf-, Beschallungs- und Brandmeldeanlagen sowie die Verkehrsanzeigen. Zudem wurde die Beleuchtung auf innovative LED-Technologie umgerüstet, sagt Andreas Fromm, Geschäftsführer der Asfinag Bau Management GmbH.

Neu installiert wurde auch das akustische Frühwarnsystem AKUT. „Intelligente“ Mikrofone im Tunnelinneren hören ab sofort mit und erkennen binnen Sekunden Gefahrengeräusche wie Aufprall, Reifenplatzer oder Stimmen. Die zuständigen Mitarbeiter in der Asfinag-Verkehrsmanagementzentrale Wels sind mittels automatischer Videoaufschaltung jetzt noch schneller alarmiert, können - wenn nötig - den Tunnel umgehend sperren und Einsatzkräfte auf den Weg bringen.

Die beiden Tunnel Bindermichl und Niedernhart wurden Ende 2004 für den Verkehr freigegeben. Dass jetzt nach 15 Jahren die technische Ausstattung erneuert wurde, ist eine Routinemaßnahme, so Fromm. Bis zu 100.000 Fahrzeuge befahren täglich die Linzer Stadtautobahn.