Linzer Architekt Hans Scheutz überraschend verstorben

"Er ist mitten im Leben gestanden", sagt seine Frau Waltraut Scheutz, die die von ihrem Gatten geplante Galerie-halle Linz leitet. Scheutz arbeitete erst bei Artur Perotti und war dann Büroleiter von Laurids Ortner. In seinen 30ern machte er sich selbstständig und realisierte zahlreiche Bauprojekte, von der Krabbelstube Lichtenberg bis zur Hauptzentrale der Firma Engel in Schwertberg. Darüber hinaus war Scheutz Sachverständiger, lehrte an der Kunstuniversität Linz und betreute mehr als 200 Gemeinden bei Wettbewerbsausschreibungen.

Am 1. Februar wäre Hans Scheutz 64 Jahre alt geworden. Das Architekturbüro wird sein Sohn Werner Scheutz leiten.

Autor Christian Diabl

