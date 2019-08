Linzer Anwalt holt den dritten Europameistertitel

LINZ. Der "rasende" Rechtsanwalt Jochen Rathbauer (60) holte sich am vergangenen Wochenende in Prachatice in Südböhmen einen weiteren Europameistertitel im Triathlon. Er gewann den XTerra-Titel (Schwimmen, Mountainbike, Geländelauf) in seiner Altersgruppe und errang gleichzeitig einen Startplatz für die Weltmeisterschaft in dieser Disziplin auf Hawaii. Das ist heuer der dritte EM-Titel des unermüdlichen Linzers. Den ersten holte er sich beim Wintertriathlon, den zweiten im Cross-Triathlon, beide in Rumänien.

Neuer Ironman-Anlauf

Knapp verfehlt hat Rathbauer dagegen heuer als österreichischer Vizemeister beim Ironman in Klagenfurt einen Startplatz für das Rennen der Rennen, den Ironman auf Hawaii. Ende August will er im französischen Vichy einen weiteren Versuch starten. Der Linzer Sportsmann ist kürzlich am Trumer See auch Vizestaatsmeister im Triathlon auf der Olympiadistanz geworden. Er gewann heuer bereits den Mostiman und den Wolfgangsee-Triathlon.

