Linzer Ampeln haben digitalen Schub nötig

Die Überlegung des Automobilherstellers Audi, die Linzer Ampelanlagen digital zu vernetzen, um ein effizienteres und umweltschonenderes Fahren in der Stadt zu ermöglichen, gab den Anstoß zu politischen Diskussionen und einem Gemeinderatsantrag.

Der für Verkehr und Infrastruktur zuständige Vizebürgermeister Markus Hein (FP) kann dem Vorstoß, den er bisher nur medial, aber nicht vom Unternehmen selbst vernommen haben will, nur wenig abgewinnen. Für die Stadt habe die Modernisierung ihrer Anlagen Vorrang gegenüber solchen Sonderprojekten, für die viele der Anlagen in der Stadt auch noch gar nicht gerüstet seien. Hein sieht in dem angedachten Vorhaben aber noch ein ganz anderes Problem: "Wir haben 126 Ampelanlagen, die auf den öffentlichen Verkehr reagieren. Damit ist eine zeitliche Voraussage über die Dauer einer Grün- oder Rotphase nicht möglich." Denn jeder Bus bzw. jede Straßenbahn könne die Dauer zu ihrem Vorteil abändern.

In der SPÖ ist man ob dieser Einschätzung von Hein etwas überrascht. Wenn schon die Verkehrsampeln in Linz nicht auf dem neuesten Stand der Zeit sein würden, dann sieht dies Stefan Giegler, SP-Fraktionschef im Gemeinderat, als "ein Signal für den digitalen Handlungsbedarf", den die Stadt im gesamten Straßenverkehr noch habe. Mit anderen Worten: Wenn Audi Ampeln digital vernetzen will, dann sollte die Stadt Linz dies als Auftrag verstehen, so Giegler.

