Linzer Alm feierte die ersten zehn Jahre

Der Andrang war Freitag Abend riesig! Schon lange vor der Zehn-Jahres-Feier der Linzer Alm war jeder einzelne Tisch reserviert. Kein Wunder – hatten doch die Linzer Alm-Chefs Gerald Pointner und Marc Zeller für die Geburtstags-Party ihrer Party-Location im Untergeschoß des Passage Linz die Boyband Mountain Crew engagiert. Die Oberösterreicher stehen für geballte Partypower gemixt mit Lederhose und Rockgitarre.

Christoph Kneidinger, Laurids Geffke, Philipp Rafetseder und Bernhard Schwaiger sind Aufsteiger in der Schlagerzene, waren sogar schon in der TV-Show von Florian Silbereisen zu Gast. Mit der Verpflichtung der Mountain Crew, die mächtig Stimmung in die Linzer Alm zauberte, wollten sich die Linzer Alm-Chefs bei den treuen Gästen für die vergangenen zehn Jahre bedanken.

„Unser Konzept, in der Linzer Innenstadt ein Party-Lokal in der Art einer Après Ski-Hütte zu eröffnen, ist voll aufgegangen", sagt Marc Zeller. Wie sehr, das zeigen die rund 300 Polterabende, die pro Jahr in der Linzer Alm stattfinden. Die Investition in den Umbau und die Renovierung in der Linzer Alm habe sich rentiert. Im 400 Quadratmeter großen Partybereich geht es vor allem am Freitag und Samstag mit klassischer Après Ski- und Schlagermusik rund.