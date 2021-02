Linzer Ärztemangel: ÖGK warnt vor Panik

Die Vertragsärzte-Situation in Linz sei fordernd, aber unter Kontrolle, so der Tenor der ÖGK. Trotz der Tatsache, dass derzeit sieben Kassenstellen bei Allgemeinmedizinern und Fachärzten in der Landeshauptstadt - wie berichtet - nicht besetzt sind, sei das „Ärzte-Netz groß und stabil“. Es gebe zwar offene Stellen, aber auch Ordinationen mit freien Kapazitäten, wie etwa das neue Primärversorgungszentrum am Domplatz.

Für Michael Pecherstorfer, Vorsitzender des ÖGK-Landesstellenausschusses in Oberösterreich, sind neben guter Planung auch moderne Kassenverträge der Schlüssel zur Entschärfung der Lage: „Panik bringt keinen einzigen neuen Arzt ins Netz. Im Gegenteil: So schreckt man Jungmediziner bloß ab, und der sogenannte Ärztemangel wird zur selbsterfüllenden Prophezeiung.“

Es gelte auf die Bedürfnisse der Ärzte einzugehen und die veränderten Rahmenbedingungen (Stichwort Gruppenpraxen und Jobsharing) einzugehen. Mit dem Ziel, eine bessere Work-Life-Balance und familienfreundlichere Arbeitszeiten zu ermöglichen. Geplant sei auch weitere Primärversorgungszentren in Linz-Mitte bzw. Linz-Süd zu eröffnen - die Gespräche dafür seien bereits im laufen, so der Vorsitzende.

So wenig die ÖGK die Einschätzung der Linzer Stadtpolitiker über die Ärztesituation in der Stadt teilt, so wenig glücklich ist man auch hier über die geplanten Einschränkungen auf Initiative der Ärztekammer beim Ärztlichen Notdienst. Wie berichtet werden dort künftig in den Nachstunden keine Ärzte, sondern diplomiertes Gesundheitspersonal im Einsatz sein.