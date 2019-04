Linzer (17) an Straßenbahnhaltestelle bedroht und ausgeraubt

LEONDING. Fünf Euro haben zwei junge Männer am Sonntagnachmittag in Leonding (Bezirk Linz-Land) von einem 17-jährigen Linzer erbeutet.

Das Duo hatte den Jugendlichen gegen 17:45 in der Straßenbahn in Fahrtrichtung Plus City angesprochen, teilte die Polizei am Sonntagabend in einer Aussendung mit.

Als der 17-Jährige bei der Haltestelle Doblerholz in Leonding ausstieg, wurde er von den beiden Unbekannten gegen die Glaswand der Haltestelle gedrückt und aufgefordert, ihnen Geld zu geben. Die jungen Männer drohten dem Burschen, ihn bewusstlos zu schlagen, sollte er ihren Forderungen nicht nachkommen.

Um seiner Drohung Nachdruck zu verleihen holte einer der Täter – er wurde vom Opfer auf 16 bis 17 Jahre geschätzt und als blond und blauäugig beschrieben – mit der Faust aus, verfehlte den 17-Jährigen jedoch und traf die Glaswand. Er dürfte sich bei dem misslungenen Schlag an der Hand verletzt haben.

Der eingeschüchterte Linzer überließ den beiden die fünf Euro, die er dabei hatte, weil er laut eigenen Angaben keine Chance gegen das Duo gehabt hätte. Daraufhin drohten die beiden dem 17-Jährigen, dass er, wenn er sie das nächste Mal sehen sollte, ihnen besser aus dem Weg gehen oder zu Boden schauen solle.

Kurz darauf kam die Straßenbahn, wo alle drei wieder einstiegen, der 17-Jährige vorne und die Unbekannten ganz hinten. Währen die Täter die Straßenbahn in Langholzfeld verließen, fuhr das Opfer noch bis zur Haltestelle Plus City, wo es die Polizei rief und Anzeige erstattete.

