108.000 Menschen pendeln täglich nach Linz, wie die jährliche Erwerbspendlerstatistik der Statistik Austria und der Linzer Stadtforschung ergab. „Nur zum Arbeiten“, betont SP-Bürgermeister Klaus Luger. „Wenn man aber noch jene dazurechnet, die nach Linz zur Schule gebracht werden, an die Uni oder zum Einkaufen fahren, kommen bis zu 130.000 Personen täglich.“ Insgesamt stehen in Linz etwa 210.000 Arbeitsplätze zur Verfügung, also mehr, als Linz Einwohner hat (rund