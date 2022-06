Linz will weltweitem UNO-Programm beitreten

In der nächsten Gemeinderatssitzung am 30. Juni bringen SPÖ und Neos gemeinsam den Antrag ein, der „United for sustainable cities“-Initiative (U4SSC) beizutreten. U4SSC ist ein Programm der UNO, die von insgesamt 17 UNO Agenturen koordiniert wird. Mit diesem weltweiten Programm werden die teilnehmenden Städte unterstützt, das Nachhaltigkeitsziel der UNO „SDG 11 - Nachhaltige Städte und Kommunen“ zu erreichen.

Ausgangspunkt ist die Evaluierung der Stadt in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt, Kultur und Gesellschaft. Dafür gibt es 92 Kennzahlen, die von der Uno-Agentur ITU (International Telecommunication Union) erhoben werden. „Anhand dieser Ampel, auch City Snapshot genannt, sehen wir dann, wie Linz in den einzelnen Kategorien dasteht, auch im internationalen Vergleich“, sagen SP-Bürgermeister Klaus Luger und Neos-Fraktionsobmann Georg Redlhammer. Nachsatz: „In drei bis sechs Monaten sollten die Ergebnisse vorliegen“, so Redlhammer.

Durch die Teilnahme am U4SSC-Programm soll auch der Erfahrungsaustausch mit anderen teilnehmenden Städten – derzeit sind das rund 300 weltweit – intensiviert werden. Etwa mit Alesund in Norwegen. „Dor ist man schon einige Schritte weiter als Linz“, sagt Redlhammer. Beispielsweise gibt es dort bereits einen sogenannten Digitalen Zwilling. „Das ist eine detaillierte, digitale Nachbildung der Stadt“, erklärt Redlhammer, „dadurch kann man die verschiedensten Bereiche simulieren“.

Georg Redlhammer, Neos-Fraktionschef Bild: VOLKER WEIHBOLD

„Die Teilnahme an der UNO-Initiative bedeutet einen wichtigen Schritt im Rahmen des Klimaneutralitätskonzeptes der Stadt Linz und bietet die Möglichkeit zur fundierten Analyse, auf der stetig weitergearbeitet werden kann“, so Luger und Redlhammer, die auf eine breite Zustimmung im Linzer Gemeinderat hoffen.