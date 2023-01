Linz will "Sexismus keine Chance" geben

Die Stadt Linz nimmt als zweite österreichische Stadt an Die EU-weite Kampagne „JUMP“ teil. Diese will aufzeigen, wie stark Klischees immer noch in unserer Gesellschaft, vor allem im Arbeitsalltag, verankert sind.

„In einer offenen, modernen und gleichberechtigten Gesellschaft hat Sexismus keinen Platz. Und doch begegnet er uns nach wie vor täglich und überall – ob in Medien und Kultur, in der Werbung, am Arbeitsplatz, aber auch in anderen Berei-chen", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP).

Für Frauenstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) ist der Übergang zwischen Sexismus zu sexueller Gewalt ein fließender. "Das geht uns alle an. Die Sujets der Kampagne zeigen auf, wo Ungleichbehandlungen zwischen Frauen und Männern immer noch vorhanden sind."

Die Sujets der Kampagne werden unter dem Titel „Free Your Organisation from Sexism“ zur Verfügung gestellt von JUMP, einer in Brüssel angesiedelten Organisation, die sich Gleichbehandlungsthemen auf dem gesamten Kontinent widmet. Die Sensibilisierungskampagne „Gib Sexismus keine Chance!“ wird vom Frauenbüro der Stadt gemeinsam mit dem städtischen Kommunikationsressort realisiert.

Die ÖVP begrüßt die neue Kampagne und sieht damit eine ihrer Forderungen umgesetzt. „Es ist wichtig und richtig, dass die Sensibilität für Sexismus und Diskriminierung sensibilisiert werden soll. Sexismus und Diskriminierung hat in Linz keinen Platz. Die Initiative ist auch die Umsetzung unseres Antrags vom April. Es ist traurig, dass wir im Jahr 2023 noch immer über diese Probleme sprechen müssen, umso wichtiger, dass die Bemühungen für mehr Sensibilität nun intensiviert werden", sagt Gemeinderätin Theresa Ganhör.

