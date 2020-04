Linz will Schüler mit Förderung für Laptops unterstützen

Bereits vergangene Woche gab es eine diesbezügliche Einigung im Stadtsenat, so Bildungsstadträtin Eva Schobesberger (Grüne). Denn es könne nicht sein, „dass Kinder aufgrund schlechter technischer Ausstattung zurückfallen“. Familien, die nur über ein geringes Einkommen verfügen, können sich Laptops oder Ipads nur schwer leisten: „Gerade in der aktuellen Situation sollen alle Kinder die Möglichkeit haben am Schulgeschehen teilzunehmen.“

Deshalb wird nun das Regelwerk der städtischen Hilfspakete angepasst: „Für Kinder, die es brauchen, soll es eine Förderung für technische Endgeräte geben.“ Schobesberger sendet auch eine Botschaft in Richtung Land: „Noch sinnvoller wäre ein oberösterreichweite einheitliche Regelung. Schließlich ist das kein lokales Problem, das wir nur in Linz haben.“

Neben individuellen Förderungen spricht sich Schobesberger für Entlehn-Modelle aus, bei denen etwa die Klassenvorstände erheben, welcher Schüler Bedarf an technischen Geräten hat. Die Geräte sollen über die Bildungsdirektionen ausgegeben und nach dem Start des Regelbetriebes in Schulen wieder zurückgegeben werden. „Das hätte den großen Vorteil, dass die Geräte dann in den Schulen zur Verfügung stehen würden und weiter im Unterricht eingesetzt werden können“, sagt Schobesberger.