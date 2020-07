Linz will Europäische Innovations-Hauptstadt werden

Um sich den Titel „Europäischer Innovations-Hauptplatz“ zu sichern, muss sich Linz gegen rund 90 andere Bewerber durchsetzen. Die Konkurrenz ist mit Antwerpen und Bilbao groß, entmutigen lassen sich Bürgermeister Klaus Luger (SP), Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) und Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer aber nicht, wie sie bei der heutigen Präsentation der Pläne sagen.

Sechs Monate lang wurde die Bewerbung vorbereitet, dafür wurden von einem achtköpfigen Team Linzer Projekte ausgewählt, die den „Innovationsgeist der Stadt“ verkörpern sollen. Neben der Linzer Tabakfabrik, dem Ars Electronica Festival sind das etwa auch der Wettbewerb „Jugend hackt“ und das Mobilitätsprojekt „Tim“.

Um den „European Capital of Innovation Award 2020“ können sich Städte mit mehr als 100.000 Einwohner bewerben, insgesamt werden sechs Preise vergeben. Die Gewinnerstadt erhält eine Million Euro Preisgeld, die Zweitplatzierten jeweils 100.000 Euro. Bevor es an die Preisverleihung geht, werden Ende August/Anfang September die bestplatziertesten Städte zu einer Präsentation nach Brüssel geladen. Die Gewinner werden dann auf den Europäischen Forschungs- und Innovationstagen in Brüssel (22. bis 24. September) bekannt gegeben.

„Wir zeigen in Linz, dass Innovation mehr ist als Digitalisierung und dass wir eine kritische Auseinandersetzung mit aktuellen Themen fördern“, sagt Luger. Für Baier ist die Bewerbung auch ein Zeichen dafür „weiterkommen zu wollen und besser zu werden“, während Lang-Mayerhofer die Linzer Bewerbung „als weiteren Schritt auf dem Weg zu einer der innovativsten Städte Europas“ sieht. Und von so einer Auszeichnung würde die gesamte Stadt, von der Kultur über den Tourismus bis zur Wirtschaft, profitieren, so der Tenor der Politiker.