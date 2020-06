Linz will Anreize für Konsum in der Stadt verstärken

„Wir müssen Erleichterungen für die vielen innerstädtischen Handelsbetriebe überlegen“, sagt Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) in seiner Funktion als Wirtschaftsreferent der Stadt Linz. Das gelt vor allem für jene Unternehmen, die nach der coronabedingten Schließung jetzt vor besonderen Herausforderungen stehen würden.



Galt bisher der Hilfestellung das Hauptaugenmerk, wie sie etwa durch den Gebührenerlass in der Höhe von 120.000 Euro für die Gastgartenbetreiber geboten wurde, so gehe es nun um Anreize für einen Konsum in der Stadt. Beispiel: Für die Late-Shopping-Night am 25. Juni, bei der bis 21 Uhr in der Linzer Innenstadt eingekauft werden kann, hat Baier mit allen Garagenbetreibern der Stadt eine kostenlose Parkmöglichkeit von 17 bis 21 Uhr für diesen Tag ausgehandelt.

Baier kann sich auch vorstellen, dem Linzer Handel die Gebühren für die Nutzung öffentlichen Guts für Firmenschilder, Markisen oder Warenkörbe für heuer zu erlassen. Dies und mehr soll bei dem Workshop am 16. Juni diskutiert werden. Das Ziel: Möglichst rasch Lösungen für jene Wirtschaftstreibende anbieten zu können, die zuletzt schmerzhafte Geschäftseinbußen gehabt haben, so Baier.