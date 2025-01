Linz weitet Angebote für Teenies aus

Mit mobiler Teeniearbeit versucht die Stadt Linz, Kinder in ihrem Lebensumfeld zu erreichen.

Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren dort zu erreichen, wo sie ihren Alltag verbringen, Begegnungsräume für sie zu schaffen, soziale Kompetenzen und damit das Miteinander zu stärken - darauf zielt die Mobile Teeniearbeit ab. Angeboten wird sie vom Verein Jugend und Freizeit im Auftrag der Stadt Linz.

Rund 1.800 Kinder wurden im vergangenen Jahr mit dem Angebot erreicht. Das ist für Vizebürgermeisterin Karin Hörzing ein Erfolgsmodell, das im heurigen Jahr weiterentwickelt werden soll.

Aufgrund einer Bedarfsanalyse, die im Sommer 2024 durchgeführt wurde, ist klar, wie und wo die Einsatzgebiete der Mobilen Teeniearbeit ausgeweitet oder neu strukturiert werden müssen.

Konkret bedeutet das eine Erweiterung im Stadtteil Grüne Mitte, wo der Bereich der Wienerstraße zwischen Bulgariplatz und Unionkreuzung stärker einbezogen werden soll. Zudem wird in der Grünen Mitte ein wöchentlicher fester Treffpunkt eingeführt, der durch flexible Termine in anderen Stadtteilen ergänzt wird, heißt es in einer Aussendung der Stadt Linz.

Neue Standorte geplant

Am Bindermichl und Spallerhof soll die Betreuung der Kinder intensiviert werden. Neue Standorte wie der Hummelhofwald und der Sportpark Lissfeld sind geplant.

In Ebelsberg wird die Vorbereitung für den neuen Teenieclub ab 2025 vorangetrieben. Es geht um den Aufbau von Netzwerken und die Bewerbung der Räumlichkeiten. Mit den Teenieclubs werden die Kinder mit flexiblen und niederschwelligen Angeboten unterstützt.

