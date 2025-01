Linz-Wahl: Grüne Empfehlung für roten Bürgermeisterkandidaten

Am Sonntag entscheiden die Linzer über ihr neues Stadtoberhaupt. Das Duell in der Stichwahl heißt Dietmar Prammer gegen Michael Raml - und damit SPÖ gegen FPÖ. Die Linzer Grünen werben nun dafür, wählen zu gehen und "einen Rechtsruck in unserer Stadt gemeinsam zu verhindern".

„Diese Stichwahl ist eine Richtungsentscheidung, wohin unsere Stadt in den kommenden Jahren steuert. Für uns ist klar, dass niemand das Amt des Stadtoberhauptes innehaben darf, der mit seiner Politik gezielt Menschen ausgrenzt, die Bevölkerung spaltet und zukunftsvergessen agiert, wenn es um die nötigen Maßnahmen in der Klimaarbeit geht“, sind sich Klimastadträtin Eva Schobesberger und Bezirkssprecher Helge Langer einig.

Mehr zum Thema: Die Linzer Bürgermeister-Stichwahl und die Frage der Mobilisierung

Der notwendige klimagerechte Umbau der Stadt sei mit einem freiheitlichen Bürgermeister denkunmöglich, sagt Schobesberger. Deshalb werde sie in der Stichwahl den SP-Kandidaten Dietmar Prammer wählen.

Schobesberger hatte beim ersten Wahlgang am 12. Jänner 13 Prozent erreicht, Platz drei ging an VP-Vizebürgermeister Martin Hajart (18,3 Prozent), Platz zwei an FP-Stadtrat Michael Raml, (20,2 Prozent), Platz eins an den geschäftsführenden Vizebürgermeister Dietmar Prammer (40,2 Prozent). Lorenz Potocnik (Linz+) kam auf 3,6 Prozent, Gerlinde Grünn auf 2,4 Prozent und Neos-Kandidat Georg Redlhammer auf 2,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 42,2 Prozent. Hajart, Potocnik und Redlhammer haben bereits kundgetan, dass es von ihnen keine Wahlempfehlung geben wird.

Das könnte Sie auch interessieren: Linz-Wahl: Ein rotes Meer mit blauen Flecken

Notwendig wird die Wahl des Bürgermeisters wegen dem Rücktritt von Bürgermeister Klaus Luger (SP). Ihm wurden seine Lügen in der LIVA-Affäre zum Verhängnis.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper