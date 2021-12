Jahrelang wuchs Linz enorm, teilweise um fast 4000 Einwohner im Jahr – doch das ist vorbei. Im vergangenen Jahr wurde ein Zuwachs von 800 Personen verzeichnet. „Das ist für Linz verkraftbar“, sagt SP-Bürgermeister Klaus Luger, der ergänzt: „Die momentane Abschwächung des Bevölkerungszuwachses verschafft uns Luft, denn mit steigenden Einwohnerzahlen gehen ja auch entsprechend hohe Ausgaben für den Ausbau der städtischen Infrastruktur wie Kinderbetreuungseinrichtungen oder Wohnungen einher.“

Laut jüngster Statistik der Stadtforschung sind in Linz exakt 208.966 Einwohner mit einem Hauptwohnsitz gemeldet, das sind um 828 mehr als noch im Jahr 2020. „Dieser Zuwachs liegt wieder auf dem Niveau des Jahres 2019“, weiß Luger. Das größte Einwohner-Plus in den vergangenen acht Jahren verzeichnete Linz übrigens im Jahr 2014 mit 3848 Personen.

Positiv fällt heuer auch die Blanz von zu- und Wegzügen aus, so sind 13.768 Personen nach Linz gezogen, während 12.526 die Stadt verlassen haben. Warum? „Das sind in den allermeisten Fällen ganz persönliche Beweggründe“, sagt Luger, sprich, Pärchen zogen zusammen – oder ließen sich im schlechteren Fall wieder scheiden. Insgesamt werden in Linz übrigens 60 Prozent der geschlossenen Ehen wieder geschieden.

Negativ ist hingegen erstmals die Geburtenraten, was bedeutet, dass erstmals seit 2013 mehr Personen gestorben sind als Babys geboren wurden. Konkret erblickten im vergangenen Jahr 1861 Babys das Licht der Welt, 1932 Personen verstarben. Der Hauptgrund für die negative Bilanz? „Corona“, sagt Luger, der erklärt, dass „in Krisenzeiten immer weniger Babys zur Welt kommen, dazu kommt eine erhöhte Sterblichkeit aufgrund der Pandemie.“