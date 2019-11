Linz und sein Stadtplan für 77 „stille Örtchen“

Das Gefühl kennt jeder. Man spaziert durch die Stadt und plötzlich gibt der Körper Anzeichen, dass es jetzt Zeit wäre, ein WC aufzusuchen. Um dann nicht herumirren zu müssen, wurde nun ein eigener Stadtplan für die „stillen Örtchen“ der Stadt gestaltet, der ab kommender Woche online den Weg zu den 77 öffentlich zugänglichen WC-Anlagen der Stadt weisen soll. Denn 47 stationäre und 30 mobile öffentliche WC-Anlagen gibt es in Linz.

Ab dem Frühjahr 2020 sollen es übrigens 78 „stille Örtchen“ sein. „Auf Anregung einer Umweltaktivistin wollen wir ein Öklo-Modell im Dauereinsatz testen. Wir suchen derzeit noch einen passenden Standort“, sagt die für Liegenschaften zuständige Stadträtin Regina Fechter (SP). Die Öklos arbeiten nach einem eigenen Prinzip mit Sägespäne und Trenngittern anstelle von Chemikalien.

Am 23. November startet auch wieder die Weihnachtsmarktsaison und damit haben zum Beispiel die öffentlichen WC-Anlagen am Volksgarten wieder Hochbetrieb. Zu diesen Spitzenzeiten wird die Anlage personell besetzt, um eine durchgehende Nutzbarkeit während der Öffnungszeiten zu gewährleisten. „Dafür ist sie dann auch vergebührt“, so Fechter. Ähnliches gilt zu Jahrmarktzeiten auch bei der WC-Anlage am Urfahraner Jahrmarktgelände.