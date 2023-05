Linz und sein Sommer ohne Langeweile

Bei so viel Programm können Kinder und Jugendliche in Linz im Sommer Kopf stehen.

Der Verein Jugend und Freizeit, das städtische Kinder- und Jugendbüro und die Linzer Kinderfreunde haben das Sommerprogramm "Fun in the City" geschnürt, dass in den neunwöchigen Sommerferien jede Menge Unterhaltung und Aktivitäten bietet.

Der Fokus bei "Fun in the City" liegt darauf, etwas gemeinsam zu unternehmen und dabei Spaß zu haben, sagt die zuständige Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP). Dabei nutzt man auch auch die städtische Infrastruktur wie Bäder, Spielplätze und Parks in den jeweiligen Stadtteilen.

Auszüge aus dem Programm zeugen von der Vielfalt des Angebotes: Wettrutsch- und Arsch-bomben-Contests im Hummelhofbad, Bodypainting am Kirchenspielplatz in der Neuen Heimat, Spielenachmittage im Park- und im Schörgenhubbad, Wasserspaß mit dem Teenieclub auf der Poschacherwiese, Kreativ-Picknicks auf dem Kinder- und Jugendspielplatz an der Karl-Steiger-Straße oder Graffiti-Workshops.

Das freizeitpädagogische Projekt "Pippi - Play im Park", das sich an Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren richtet, tourt heuer nach Auwiesen, in die Grüne Mitte/Franckviertel, in das Zöhr-dorferfeld, nach Spallerhof/Bindermichl und nach Oed/Bergern.

Weil die Möglichkeit zur Teilnahme an Ferienwochen nicht von den finanziellen Ressourcen der Eltern abhängen darf, stellt die Stadt Linz insgesamt 22.000 Euro an Förderungen für die Ferienaktion zur Verfügung, so Hörzing. Der Selbstbehalt beträgt für Familien je nach finanziellen und sozialpädagogischen Kriterien 50 Euro oder 100 Euro.

"ferien@home" als Zusatz

Die Kinderfreunde Linz unterstützen mit dem Projekt „ferien@home“ während der Feri-enzeit berufstätige Eltern durch die Betreuung ihrer Kinder. Das Projekt ermöglicht Kindern eine pädagogisch wertvolle Freizeitgestaltung mit einer kompetenten Betreuung. Damit wird während der Zeiten, in denen andere Kinderbetreuungseinrichtungen geschlossen sind, ein Angebot bereitgestellt, dass laut Hörzing eine leistbare und hochwertige Kinderbetreuung ermöglicht.

Das Angebot steht von Montag bis Freitag zur Verfügung und ist dank einer wochenweisen Anmeldung flexibel gestaltet. Den Kindern werden Themenschwerpunkte angeboten. Außerdem werden Ausflüge gemacht, damit Kinder, die nicht auf Urlaub fahren, auch einen Umgebungswechsel haben.

