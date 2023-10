Linz überlegt Strafen für Scooter-Betreiber

Mit fixen Abstellzonen sollte das permanente Ärgernis über "wild geparkte" E-Scooter in der Linzer Innenstadt beseitigt werden. Die Situation habe sich zwar durch die neuen Abstell-Regeln seit Sommer gebessert, zufrieden ist der zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) damit aber noch nicht. "Es läuft nicht so, wie wir uns das vorgestellt und wie wir das mit den Betreibern vereinbart haben."

Deshalb wird nun im Oktober das System mit den fixen Abstellplätzen evaluiert und mit den Betreibern gesprochen, damit das System noch verbessert wird. "Sonst wird es Konsequenzen geben", kündigte Hajart. Konkret könnten diese von Strafen für wild abgestellte Fahrzeuge bis zum Abschleppen der Scooter reichen.

Scooter-Verbot noch kein Thema

Ein komplettes Verbot der Elektroroller, wie es beispielsweise Paris erlassen hat, ist für Hajart noch kein Thema – sondern wäre die letzte Konsequenz. Die Roller seien eine neue Mobilitätsform, die keinesfalls schlecht sei, weshalb man nicht gleich zum äußersten Mittel greifen sollte.

Den Ball spielt Hajart diesbezüglich auch an den Bund weiter, weil eine einheitliche Gesetzgebung geschaffen werden müsste. "Diese Fahrzeuge einfach nur als Fahrrad zu klassifizieren – was sie allerdings nicht sind – ist zu einfach und führt für alle Städte zu den selben negativen Konsequenzen", so der Linzer Verkehrsreferent.

