Linz-Triathlon wird um ein Jahr verschoben

Die 16. Auflage des FH OÖ Linz-Triathlon am Pleschinger See hätte am 23. Mai rund 1300 Sportler aus ganz Europa nach Linz bringen sollen. Jetzt wird daraus nichts. Die Corona-Pandemie und das daraus resultierende Veranstaltungsverbot bis Ende Juni durch die Regierung haben eine Durchführung des Triathlon unmöglich gemacht.

Die Organisatoren von TriRun Linz haben sich entschlossen, die Veranstaltung abzusagen und gleich auf nächstes Jahr zu verschieben. Der 5. Juni 2021 wäre ohnedies der geplante Termin für das nächste Jahr gewesen.

Eine Austragung des Triathlon zu einem späteren Zeitpunkt des Jahres war für die Veranstalter keine Option. „Wir rechnen nicht damit, dass bis in den Spätsommer größere Sportevents mit Zuschauern stattfinden können“, sagt OK-Chef Peter Weinzierl. Daraus leitet es sich eine absolute Planungsunsicherheit für die nächsten Monate bis in den Herbst ab. Dem wollte man seitens von TriRun auch im Hinblick auf die Athleten entgehen. „Es gibt eine zu große Ungewissheit für alle Beteiligten“, so Weinzierl weiter.

Die Startplätze für bereits angemeldete Athleten bleiben bis ins nächste Jahr gültig und werden einfach auf den neuen Termin vorgetragen. Sollte jemand am neuen Termin nicht teilnehmen können, kann man unbürokratisch den Platz übertragen oder das Nenngeld zurückfordern. „Auf jeden Fall werden wir den Athleten entgegenkommen, auch wenn es für unseren Verein derzeit keine leichte Zeit ist“, so Weinzierl.