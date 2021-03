Linz-Triathlon auch für heuer abgesagt

Die Corona-Pandemie mit ihren nach wie vor nicht absehbaren Entwicklungen und vor allem Maßnahmen und Einschränkungen für die nächsten Monaten zwingt den Veranstalterverein TriRun Linz zur Absage. „Wir wollen die Athleten, Sponsoren, Lieferanten, etc. nicht unnötig hinhalten und treffen drei Monate vor dem Rennen die Entscheidung”, so Organisator Peter Weinzierl.

Mit seinen rund 1200 Teilnehmern in vier Bewerben und dem Kids-Triathlon am Vortag ist eine beliebte Sportveranstaltung, die vor allem vom familiären Ambiente lebt. Für den heurigen Bewerb am 5. Juni waren auch schon wieder mehr als 700 Teilnehmer angemeldet, die alle eine Hoffnung hatten. Dass sich nämlich im Sportbereich eine Normalisierung der Situation einstellt.

Da dem nicht so ist, war alles andere als eine Absage nicht denkbar. Zumal es für einen ehrenamtlichen Verein, der auf so viel auf die Mithilfe der Mitglieder und Freiwilliger angewiesen ist, praktisch unmöglich ist, eine solche Veranstaltung zu stemmen, von der man nicht weiß, in welcher Form sie letztlich vielleicht stattfinden kann oder nicht.

„Wir werfen die Flinte aber nicht ins Korn und hoffen auf bessere Bedingungen ab dem Sommer für die geplanten Veranstaltungen in Österreich. So planen wir einen organisatorisch etwas kleineren, kompakten Triathlon am 12. September dieses Jahres am Linzer Pleschinger See,” so Weinzierl.

Die bereits eingezahlten Nenngelder für den Triathlon werden zurückgezahlt oder der Startplatz auf den Termin im nächsten Jahr, den 28. Mai 2022, übertragen. Eine detaillierte Information an alle Teilnehmer wird noch im März ausgesendet, kündigte Weinzierl an.