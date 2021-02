Linz stellt Park-Regeln zum Nachlesen auf

Lärm, Verschmutzungen und Beschädigungen haben in der Vergangenheit zu Beschwerden von Anrainern wie auch von Unternehmen in der Nähe des GWG-Parks in der Huemerstraße geführt.

Bei einem runden Tisch im Vorjahr mit Sozialarbeitern der Volkshilfe und dem Linzer Ordnungsdienst wurde in Absprache mit den Betroffenen ein Regelwerk ausgearbeitet. Das nur zu formulieren, schien aber zu wenig zu sein. Deshalb finden sich diese „gemeinsam erarbeiteten Parkregeln für ein geordnetes Miteinander“, wie es seitens der Stadt Linz heißt, nun auf neuen Hinweisschildern.

Konkret wird auf die Einhaltung der Nachtruhe, auf die Vermeidung von Lärm und übermäßigem Alkoholkonsum sowie auf eine korrekte Müllentsorgung aufmerksam gemacht. Der zuständige Stadtrat Michael Raml (FP) glaubt, dass damit ein erster Schritt „zur Lösung der vorherrschenden Probleme im GWG-Park“ getan ist. Und er kündigt auch gleich an, was passiert, wenn das zu keiner spürbaren Verbesserung kommt: Dann werde man „konsequentere Maßnahmen ergreifen“, was immer das auch heißen mag.

Bürgermeister Klaus Luger (SP) will, dass die Linzer Park von allen Bürgern genutzt werden können. Wer sich nicht an die Regeln halte, werde von den Sozialarbeitern in Kooperation mit dem Ordungsdienst darauf aufmerksam gemacht. „Bei groben Verstößen und Belästigungen setzen wir auf die erprobte Kooperation mit der Polizei,“ so Luger weiter.

„Die jahrelangen Hilferufe aus der Bevölkerung sind ernst zu nehmen“, sagt Vizebürgermeister Bernhard Baier, der die Zeit des Handelns und entsprechender Maßnahmen für gekommen hält. Baier erachtet ein Aufenthaltsverbot für die Zeit zwischen 22 und 6 Uhr als dringend notwendig, um die Situation für die lärmgeplagten Anrainer nachhaltig zu verbessern.

