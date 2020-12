Linz richtet zusätzliche Teststation im Design Center ein - Anmeldung ab heute

Das gab die Stadt am Sonntag in einer Aussendung bekannt. Getestet wird ab Montag, 9 Uhr. Linz reagiert damit auf den starken Andrang auf die vom Land zur Verfügung gestellten Teststraßen in der Berufsschule 8, die bereits am Sonntagvormittag an ihre Kapazitätsgrenzen gelangten. Im Design Center wird es nun sechs zusätzliche Teststraßen geben, mit denen pro Tag rund 2000 Personen getestet werden können. Rotes Kreuz und der Samariterbund werden die Untersuchungen durchführen. Das Testmaterial für Linz wird vom Land OÖ zur Verfügung gestellt. An dem Teststandort im Design Center können sich auch Menschen testen lassen, die ihre Angehörigen in Seniorenzentren besuchen möchten. Der Teststandort in der Berufsschule 8 bleibt bestehen.

„Die Stadt Linz reagiert rasch und unbürokratisch auf den großen Bedarf, da es gilt, der großen Testbereitschaft tausender verantwortungsbewusster Menschen Rechnung zu tragen und ein zusätzliches Angebot in Linz zur Verfügung zu stellen“, wird Bürgermeister Klaus Luger in der Aussendung zitiert.

Auch landesweit werden die Kapazitäten aufgestockt. In Wels und Steyr werden in den kommenden Tagen zusätzliche Teststandorte geschaffen, darüber hinaus sollen die Kapazitäten an den bisherigen vier Standorten in Vöcklabruck, Bad Leonfelden, Ried im Innkreis und Schlierbach ausgebaut werden. Alle Teststandorte in Oberösterreich im Überblick finden Sie hier.

Thomas Stelzer: „Der Andrang ist sehr hoch. Wichtig ist, dass wir rasch das Angebot aufstocken. Das wird nicht nur in Linz, sondern auch außerhalb der Landeshauptstadt geschehen.“

Antigen-Schnelltests im Designcenter, Öffnungszeiten:

21. Dezember: 9 – 17 Uhr

22. Dezember: 8 – 17 Uhr

23. Dezember: 8 – 17 Uhr

24. Dezember: 8 – 14 Uhr

25. Dezember: 8 – 16 Uhr

26. Dezember: 8 – 16 Uhr

Die Anmeldung ist ab Sonntag, 15 Uhr, über die Website der Stadt Linz möglich: www.linz.at/massentest