Linz: Spielzeug-Dieb (7) floh vor Polizisten

In Linz-Kleinmünchen wollte ein Postbote (26) am Samstagnachmittag bei einem Wohnhaus mehrere Pakete zustellen. Diese hatte der 26-Jährige auf einer Sackkarre transportiert. In einem unbeobachteten Moment wurde die zwei obersten Pakete gestohlen. Der Zusteller entdeckte in der Nähe einen Buben mit einem Playmobil-Bausatz. Da die Größe der Verpackung zu der der gestohlenen Postsendung passte, sprach er das Kind an. Plötzlich warf dieses das Spielzeug auf den Boden und lief davon.

Den alarmierten Polizisten gab der Postbote eine detaillierte Beschreibung des Buben ab. Auf einem etwa fünf Fußminuten entfernten Spielplatz entdeckten die Beamten einen Siebenjährigen, auf den die Beschreibung passte. Als dieser die Polizei bemerkte, lief er sofort davon. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Jungen nach einigen Metern fassen.

Der Bub gestand, mit einem elfjährigen Freund die Pakete gestohlen zu haben und führte die Beamten zum zweiten Täter. Der Elfjährige händigte der Polizei das zweite Paket aus. Danach wurden die beiden Kinder ihren Eltern übergeben.

Der Inhalt beider Pakete hatte einen Wert von 37 Euro. Eines war unbeschädigt und konnte dem Empfänger übergeben werden. Das zweite Paket wird an den Absender zurückgeschickt.

