Linz sperrt Eislaufflächen und Hallenbäder mit 2G-Regel auf

Jetzt kann auch das Bade- und Eislaufvergnügen beginnen: Mit dem Ende des Lockdowns in Oberösterreich am kommenden Freitag sperren nicht nur Handel, Friseure, Gastronomie (ausgenommen Nachtgastro) und Co. wieder auf, sondern in Linz und Traun auch die Bäder.

Konkret sperrt die Linz AG am Freitag ihre Hallenbäder, Wellnessoasen und Eislaufflächen – sowohl die Hallen als auch die Freifläche – auf. Denn während etwa in Salzburg auch während des Lockdowns Eislaufen möglich war, hielt die Linz AG ihre Eisflächen geschlossen. "Wir haben angesichts der Infektionszahlen in Oberösterreich es für vernünftiger gehalten, nicht zu öffnen", erklärt Linz-AG-Sprecherin Susanne Gillhofer und ergänzt: "Außerdem sehen wir uns als Freizeiteinrichtung, und diese durften sowieso nicht geöffnet werden."

Test in den Ferien

Ab Freitag steht dem Schwimm- und Eislaufvergnügen dann nichts mehr im Wege – sofern man geimpft oder genesen ist, denn für den Eintritt gilt die 2G-Regel. "Für Schulkinder gilt allerdings der Ninja-Pass, der ja der Nachweis ist, dass sie regelmäßig getestet werden", weiß Gillhofer. Und wie läuft das in den Ferien? Da müssen die Schulkinder einen offiziellen negativen Testnachweis erbringen.

Auch in Traun wird am kommenden Freitag die Eishalle im Bäderzentrum geöffnet. Die Zutrittsregeln sind hier vergleichbar mit jenen in Linz, sprich, es gilt die 2G-Regel.

Kostenloser Spaß

In Leonding ist man sich unterdessen noch nicht ganz sicher, unter welchen Voraussetzungen man ab Samstag am Stadtplatz eislaufen kann. Im vergangenen Jahr fiel der Eislaufspaß coronabedingt ins Wasser. Derzeit wird die Eisfläche aufgebaut. Der Besuch (und auch das Ausleihen von Schlittschuhen) ist kostenlos, weshalb man neben 2G- oder 3G-Regel auch gewisse Zutrittsbeschränkungen – vielleicht auch eine Begrenzung der Zahl der Personen, die aufs Eis dürfen – brauchen wird. "Aber welche Regeln das genau sein werden, ist noch offen", sagt SP-Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek und ergänzt: "Wir warten noch auf die Verordnung des Landes." Geht sich das noch aus, schließlich soll schon am Samstag aufgesperrt werden? "Ja, das schaffen wir. Wir haben ja schon Übung darin, kurzfristig zu reagieren", sagt sie mit einem Lächeln.