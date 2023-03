Linz soll ein Gesundheitszentrum für Kinder bekommen

Laut der aktuellen Gesundheits- und Sportbefragung sind über drei Viertel der Linzer Bevölkerung zufrieden oder gar sehr zufrieden mit der medizinischen Versorgung in der Stadt. Wobei es lokale Unterschiede gibt. Besonders zufrieden sind die Bewohner in St. Magdalena und der Innenstadt, am unzufriedensten im Stadtteil St. Peter/Lustenau und im Linzer Süden. Einem Viertel der befragten Linzer fehlen bestimmte Ärzte, vor allem Allgemeinärzte, Hautärzte und Kinderärzte.

Kindergesundheitszentrum in der Stifterstraße

Bei Kindern könnte es schon bald eine Verbesserung des Angebots geben. So saniert das Ordensklinikum Linz gerade das Gebäude in der Stifterstraße 3, wo 2020 mit den "Hausärzten am Domplatz" das erste Primärversorgungszentrum in Linz eröffnet hat. Im zweiten Stock ist soll ein Kindergesundheitszentrum entstehen. Laut ÖGK laufen dazu gerade Gespräche mit Interessierten. Mehr will man noch nicht verraten. Ansonsten ist in dem Gebäude ein Labor für Molekulargenetische Diagnostik und ein Institut für Klinische Pathologie geplant.

Unzufriedenheit mit Ambulanzen

Mit den Linzer Krankenhäusern sind knapp zwei Drittel der Befragten allgemein zufrieden, bezüglich der Ambulanzdienste sind es nur 47 Prozent, was natürlich auch mit dem Mangel im niedergelassenen Bereich und dem Andrang auf die Ambulanzen zu tun hat. Verschlechtert hat sich die Erreichbarkeit der Ärzte und die Wartezeiten auf Operationen. Angesichts des Ärztemangels in Linz fordert Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FP) ausgebildete Mediziner in Österreich zu behalten. Derzeit würden 30 bis 40 Prozent der Medizinabsolventen ins Ausland abwandern.

Mehr zum Thema Oberösterreich Oberösterreich als Vorreiter: Zehntes Primärversorgungszentrum öffnet LINZ. Arztbesuch, Therapie und Nachsorge unter einem Dach vereint: 25.000 Patienten profitieren Oberösterreich als Vorreiter: Zehntes Primärversorgungszentrum öffnet

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl Christian Diabl