Linz schließt den Freitest-Drive-In

Mit 1. Juni fällt die Maskenpflicht und die Stadt Linz passt gleichzeitig das Angebot an Freitestungen dem Bedarf an. Das heißt, dass mit 31. Mai die Drive-In-Teststraße an der Industriezeile auf dem Parkplatz der Firma Plasser & Theurer ihren Betrieb einstellt. Bis dahin können noch täglich Termine zwischen 8 und 14 Uhr gebucht werden. Erforderlich ist dafür ein Link, der im jeweiligen Absonderungsbescheid der Linzer Gesundheitsbehörde mitgeschickt wird.

Danach sind Freitestungen ausschließlich über „Oberösterreich gurgelt“ (https://ooe-gurgelt.at) möglich, die dafür notwendigen Gurgel-Kits sind in allen Spar-Märkten erhältlich.

Nachdem in den Spitzenzeiten Ende Jänner bzw. Anfang Februar bis zu 500 Personen das Angebot der Freitestung in der von Stadt Linz, Roten Kreuz und Arbeiter-Samariter-Bund zur Verfügung gestellten Drive-In-Teststraße (zuerst auf dem Jahrmarktgelände, seit April dann in der Industriezeile) in Anspruch genommen haben, waren es zuletzt nur noch 20 Tests pro Tag. Insgesamt wurden im Freitest-Drive-In 23.000 Testungen auf Corona durchgeführt.