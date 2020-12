Linz schenkt sich die Parkgebühren

Unbeschwert ist heuer zu Weihnachten zwar so gut wie gar nichts, aber zumindest um die Parkgebühr braucht sich am Heiligen Abend ab Mittag niemand zu kümmern, wenn er das Fest im Kreis seiner Liebsten verbringt, sagt Stadtrat Michael Raml (FP). Er ist für die Parkraumüberwachung zuständig und erinnerte daran, dass am 24. Dezember wie auch am 31. Dezember ab Mittag keine Parkgebühren in den gebührenpflichtigen Kurzparkzonen zu bezahlen sind.

Ein generelles Aussetzen der Gebührenpflicht für diesen Zeitraum war zwar technisch nicht möglich, aber durch den Umstand, dass die für die Überwachung zuständige „Group 4 Security“ an den beiden Tagen ab 12 Uhr mittags keine Kontrollen durchführen werden.

Dieser Verzicht der Stadt Linz freut auch die Linzer Volkspartei, die ihre Initiative jetzt durch die Stadt unbürokratisch umgesetzt sieht, wie Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) feststellt.