Linz sammelt wieder alte Christbäume ein

Jahr für Jahr kommen etwa 30.000 Christbäume zusammen, die in der Landeshauptstadt gesammelt und anschließend gehäckselt und zu Kompost verarbeitet werden. Dadurch können etwa 65.000 Kilogramm Komposthumus gewonnen werden. Was in der Landwirtschaft zur Bodenverbesserung eingesetzt wird, könnte somit als fruchtbarer Boden auch für neue Christbäume dienen.

Traditionell startet die kostenlose Sammelaktion nach den Feiertagen. So ist es auch heuer. Mit sieben Fahrzeugen der Linz AG werden die vom Schmuck befreiten Bäume am 9., 16. und 23. Jänner abgeholt. Die Bäume müssen dafür nur am Vorabend des Abholtages straßenseitig abgestellt werden. Die Linz AG weist darauf hin, dass die zum Abholen bestimmten Bäume nicht im Müllraum oder am Aufstellplatz der Abfallbehälter deponiert werden sollen, weil sie dann nicht mitgenommen werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper