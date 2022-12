Linz sammelt Tausende Sachspenden für Linz

Am Freitag geht die große Sachspenden-Aktion "Linz für Linz" zu Ende. Schon heute haben Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Magistratsdirektorin Ulrike Huemer einen Großteil der gesammelten Lebensmittel, Tierbedarfsartikel und Schuhkartons, gefüllt mit Spenden an die Vereine übergeben. „Es ist ein schönes Signal, wenn sich so viele Menschen für ihre Mitbürger einsetzen und so Entlastung für Haushalte bringen, die gerade jetzt den finanziellen Druck im alltäglichen Leben am meisten spüren“, sagt Luger.

Große Hilfsbereitschaft

Huemer bedankte sich besonders bei den Mitarbeitern des Magistrats. "Dies zeigt auch, dass dem Team Magistrat das Wohlergehen der Linzer Bürger ein echtes Anliegen ist", sagt Huemer.

