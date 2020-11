Linz rüstet sich mit 75 Teststraßen für Massentests

„Es ist ein organisatorischer Kraftakt“, da waren sich Bürgermeister Klaus Luger (SP), Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FP), Magistratsdirektorin Ulrike Huemer und Gesundheitsdirektor Dietmar Nemeth bei der heutigen Präsentation des Fahrplans für die Massentests einig.

Rund 75 Teststraßen an bis zu 20 Standorten sind in Linz geplant. Fix sind die Tabakfabrik, das Design Center und die Tips Arena, wie viele Teststraßen dort Platz finden, ist noch offen. Als weitere Standorte sollen Volkshäuser und Turnsäle zur Verfügung stehen, heißt es. Die Teststraßen werden als „Walk-in“ eingerichtet, ebenso sind Wartezonen geplant.

Rund 800 Mitarbeiter werden an jedem der vier Testtage (von 11. bis 14. Dezember) benötigt, informiert Luger heute. 500 Helfer werden für organisatorische Tätigkeiten (Ordnerdienst, Entsorgung der Schutzausrüstungen etc.) eingesetzt, 300 medizinisch geschulte Personen für die Testabnahmen. Für die Personalsuche werde u. a. intensiv mit dem Roten Kreuz, dem Arbeitersamariterbund und der Feuerwehr zusammengearbeitet. Erwartet werden bei den Massentests bis zu 90.000 Teilnehmer. Klar sei, dass jeder Linzer, der sich testen lassen will, auch die Möglichkeit dazu bekommt, so Raml.

Mit Kritik am Bund wurde bei der Pressekonferenz nicht gespart. „Wir werden im Regen stehen gelassen“, sagt Luger. Viele Fragen seien offen: So sei noch immer nicht klar, ob bzw. wo nach einem positiven Schnelltest ein PCR-Test gemacht werden müsse, und, ob die Gesundheitsbehörde ein Contract Tracing durchführen muss.

Auch die angekündigte IT-Lösung vom Bund wird mit Skepsis erwartet. Die Zweifel sind groß, ob das System wirklich funktioniert, so Huemer. In puncto Software werden deshalb bereits Notfallpläne erarbeitet. Fest stehe aber schon jetzt, dass es jedenfalls ein Anmeldesystem für die Tests geben soll.

Was die aktuelle Situation in der Landeshauptstadt angehe, sei die Lage stabil, aber weiter auf hohem Niveau, wie Nemeth sagt. Die Neuinfektionen pro Tag würden weiterhin im dreistelligen Bereich liegen, so wurden gestern etwa 192 neu auf Corona positiv getestete Personen in Linz registriert. Insgesamt gibt es in der Stadt mit Stand heute Vormittag 1419 Corona-Fälle.