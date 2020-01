Linz: Radfahrer von Lastwagen überrollt

Der Radfahrer aus Linz fuhr gegen 16:30 Uhr auf einem unbefestigten Weg parallel zur Industriezeile in Richtung Hafenstraße. Ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt war mit einem Lkw in die gleiche Richtung unterwegs. Bei einer Firmeneinfahrt wurde der Radfahrer vom Lastwagen erfasst und zu Boden geschleudert. Ein Bein des 34-Jährigen wurde vom Lkw überrollt. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das UKH Linz gebracht.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.