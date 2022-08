Sprayer verewigen sich auf der Eisenbahnbrücke, auf den Linz-Letters am Hauptplatz, Scooter-Rowdys "driften" auf der Eisenbahnbrücke und brennen so ihre Spuren in den Radweg – die Spuren diverser Vandalenakte sind in Linz derzeit an verschiedensten Orten zu sehen. Wer dafür zuständig ist, diese wieder verschwinden zu lassen? Im Fall der "Verzierungen" auf den Linz-Letters, die am Hauptplatz als Fotomotiv aufgestellt worden sind, ist die City Management GmbH dafür zuständig.