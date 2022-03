Linz präsentiert neues Sicherheitskonzept für beide Rathäuser

Gemeinsam mit der Polizei wurden von der Stadtregierung mehrere Konzepte zur Erhöhung der Sicherheit von Mitarbeitern und Bürgern in den Amtsgebäuden erarbeitet.

Nun sollen beim Neuen Rathaus am Urfahraner Brückenkopf Sicherheitsschleusen mit Gepäcksscannern installiert werden. Dies sei bei anderen Behördengebäuden mit großem Parteienverkehr, etwa Gerichtsgebäuden oder dem Landesdienstleistungszentrum, bereits seit Längerem etabliert, berichtete die Stadt Linz am Montag in einer Aussendung. Der Zugang zum Neuen Rathaus führt Bürgerinnen und Bürger künftig ausschließlich über Haupteingang und Tiefgarage.

Im Alten Rathaus werden bauliche Veränderungen im Eingangsbereich vorgenommen. Die Portiersloge wird anders positioniert, Ziel ist eine Weiterentwicklung in Richtung Besucher-Management. Diese Praxis habe sich während der coronabedingten Zugangsbeschränkungen in den vergangenen Jahren bewährt.

„Wir haben uns diesen Schritt nicht einfach gemacht, da wir auch heute noch vom Konzept eines ‚offenen Rathauses‘ überzeugt sind. Die teils gewalttätigen Vorkommnisse der vergangenen Monate lassen uns allerdings leider keine andere Möglichkeit, da die Sicherheit der Mitarbeiter sowie der anwesenden Kunden absolute Priorität haben“, erklärte Bürgermeister Klaus Luger.