Leerstehende Vitrinen in der Linzer Innenstadt werden ab Juli zweckentfremdet. Gemeinsam mit der Creative Region Linz & Upper Austria hat die Stadt Linz die Initiative "Spot on" ins Leben gerufen. Linzer Startups und kreativwirtschaftlichen Jungunternehmen soll damit ein Schaufenster in der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.