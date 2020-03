Linz öffnet digitale Bibliothek für alle

„Wir möchten die Linzer Bevölkerung bestmöglich dabei unterstützen, gut durch diese Zeit zu kommen“, sagt Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer. Eine Möglichkeit dazu ist das Lesen.

Die Stadtbibliothek Linz bietet ab sofort eine Einschreibung per E-Mail an und öffnet damit ihr Sortiment an mehr als 45.000 Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, Videos und Hörbücher, die einfach von zu Hause auf den eReader, das Handy, das Tablet oder den PC geladen werden können, kostenlos.

Damit dieses Service allen Interessenten einfach und unkompliziert zur Verfügung steht, werden ab sofort Einschreibungen per E-Mail angeboten.

Die große Auswahl an Krimis, Romanen, Sachmedien sowie Kinder- und Jugendbüchern auf media2go.at bietet Lesevergnügen, Bildung und Unterhaltung für Jung und Alt. Allen, die bisher noch keine Kunden der Stadtbibliothek waren, steht nun ein schneller und einfacher Weg offen, kostenlos auf das elektronische Medienangebot zuzugreifen: Wer eine kurze E-Mail mit Vor- und Nachname, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und Wohnanschrift an bib@mag.linz.at schickt, wird kostenlos für die Benutzung von media2go.at freigeschaltet.

Bei Minderjährigen ist zusätzlich die Angabe der Daten eines Erziehungsberechtigten nötig. Nach Bearbeitung der Anfrage werden die Zugangsdaten per E-Mail an die neuen Kunden gesendet und schon geht es los.

Lang-Mayerhofer rechnet mit hoher Nachfrage. Deshalb bittet die Stadtbibliothek auch etwas um Geduld. Die Einschreibungen würden mit Hochdruck aus dem Home-Office bearbeitet.

Sobald die Bibliothek ihren regulären Betrieb wiederum aufgenommen hat, können sich die neu-eingeschriebenen ihre Bibliothekskarten im Wissensturm abholen und damit das gesamte Spektrum der Stadtbibliothek weiter nutzen.