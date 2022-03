Linz modernisiert die Spielplätze 

Rund 160.000 Euro wird die Stadt Linz heuer für ein „Facelifting“ sowie neue Geräte in den 15 Spielplätzen bzw. -anlagen investieren.

Das größte Projekt wird dabei im Spielplatz Hummelhofwald umgesetzt. Die Spielanlage wird um 55.000 Euro modernisiert, wobei unter anderem ein sogenanntes Spielbau-Mikado realisiert wird. Ein zweites größeres Projekt wird auf dem Spielplatz Hainbuchenweg umgesetzt, wo die 4-Turm-Spielanlage neu gestaltet wird. Kostenpunkt: 18.000 Euro.

25.000 Euro kostet das Spielgerät „Elephant“ am Spielplatz Pollheimerstraße. Neue Zweifachschaukeln werden zudem auf den Spielplätzen Südbahnhof, Lederergasse, Schiffbaustraße, Wankmüllerhof-straße, Europastraße, Cremeristraße und Afritschweg aufgestellt.

Einen Schwerpunkt setzt die Stadt laut der zuständigen Vizebürgermeisterin Karin Hörzing bei den Skateranlagen. Neue Elemente um 20.000 Euro werden beim Skaterpark Am Damm aufgestellt. Gleichzeitig wird das Angebot für die Skater-Szene mit insgesamt 14 Anlagen im Stadtgebiet weiter ausgebaut bzw. modernisiert.

Fertiggestellt wurde bereits die neue Multisportanlage mit Funcourt im Sternpark im Franckviertel. Für die Erneuerung und Erweiterung hat die Stadt Linz insgesamt 350.000 Euro aus dem „Pakt für Linz“ investiert.

Übrigens: In jedem Linzer Stadtteil stehen allen Bewohnern eine Vielzahl an Basketball-, Skateboard- und Beachvolleyball-Anlagen sowie Fun-Courts zur Verfügung. Sie seien Bestandteil einer kinder- und familienfreundlichen Stadtplanung, so Hörzing.