Linz: Mit Schere auf Freund eingestochen

Zu einer Auseinandersetzung mit schweren Folgen kam es zwischen zwei langjährigen Freunden in einer Wohnung in Linz: Der 32-Jährige und der 34-Jährige gerieten so sehr aneinander, dass der verbale Schlagabtausch auch handfest wurde. Der 32-Jährige soll seinen Freund geschlagen haben. Auch, als dieser bereits am Boden lag. Zwei ebenfalls anwesende Frauen konnten die beiden Männer trennen.

Da soll der 32-Jährige plötzlich nach einer auf dem Wohnzimmertisch liegenden Schere gegriffen und damit auf den 34-Jährigen eingestochen haben.

Der 34-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Linzer Krankenhaus eingeliefert werden. Der 32-Jährige trug bei der Auseinandersetzung Verletzungen am Kopf davon. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

