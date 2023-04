Linz Linien erweitern Angebot während des Urfahrmarkts

Von Samstag, 29. April, bis einschließlich Sonntag, 7. Mai, ist wieder Urfahraner-Jahrmarkt-Zeit. Um eine "angenehme Anreise" zu ermöglichen, verdichten die Linz Linien auch heuer wieder ihren Takt.

AST-Taxi in der Nacht

An den beiden Sonntagen, 30. April und 7. Mai, sowie am Montag, 1. Mai, sind die Straßenbahnen der Linie 1 und 2 im Bereich Simonystraße bis Universität im 7,5-Minuten-Takt unterwegs. Gut erreichbar sei der Urfahraner Jahrmarkt auch über die Straßenbahnlinien 3, 4 und 50 sowie die Buslinien 33, 38 und 102, die die Haltestellen Biegung bzw. Rudolfstraße anfahren, informieren die Linz Linien. Für die Heimreise in der Nacht könne auf Nachtlinien oder AST-Sammel-Taxis zurückgegriffen werden.

