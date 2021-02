Linz lehnt Ausweitung der FFP2-Maskenpflicht im Freien ab

Bürgermeister Klaus Luger (SP) spricht von einem Ablenkungsmanöver, Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FP) von einem Vorschlag, der sehr kritisch zu sehen ist: Die von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in Diskussion gebrachte Ausweitung der FFP2-Maskenpflicht für bestimmte, stark frequentierte Bereiche im Freien wird in Linz gar nicht gerne gesehen. Der städtische Krisenstab war sich in seiner heutigen Sitzung einig, dass es eine solche in Linz nicht geben soll - die Verordnung einer solchen Maßnahme ist (wie berichtet) Sache der lokalen Behörden.



„Ich bin strikt gegen eine Maskenpflicht im Freien, solange die Pandemie-Kennzahlen wie aktuell auf dem August des Vorjahres sind“, sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP). Ähnlich sieht das Raml: „Ich bin froh, dass in dieser Frage Einigkeit herrscht.“ Unabhängig von dieser Entscheidung gilt die generelle Pflicht auf Outdoor-Märkten eine FFP2-Maske zu tragen weiter.

Derzeit sind in Linz (Stand heute 12 Uhr) 164 coronapositiv getestete Personen gemeldet , die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 79. Das Infektionsgeschehen sei stabil, so Luger, der auch an den neuerlichen Verzögerungen bei den Impfstoffliegerungen Kritik übt. So werde es die vor zwei Wochen versprochenen 2000 AstraZeneca-Impfdosen für Linz nicht geben, mittlerweile wurde die Liefermenge auf 1200 reduziert.